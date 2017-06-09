Поздравляем партнеров VMware с победой на Global Partner Innovation Awards

Жан Филипп Барлеаза (Jean Philippe Barleaza), вице-президент VMware по партнерству, альянсам и бизнесу в регионе EMEA, поздравляет победителей Partner Innovation Award и отмечает важную роль нашей партнерской экосистемы в регионе EMEA и за его пределами.

Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь нашим заказчикам в их цифровой трансформации. И вне зависимости от того, что именно мы делаем — будь то предоставление мобильности, внедрение архитектуры Cross-Cloud, создание безопасной сетевой инфраструктуры, — одним из важнейших винтиков этой огромной системы является партнерская сеть VMware. Без наших партнеров мы не смогли бы воплотить стратегию цифровой трансформации в жизнь.

Именно поэтому мы каждый год оцениваем достижения наших партнеров на VMware Global Partner Innovation Awards. В этом году мы выбрали лучших в 21 категории, чтобы наградить их за прекрасную работу и поддержку.

Особенно я бы хотел отметить победителей среди наших партнеров в регионе EMEA, многие из которых получили призы и от глобальной команды:

Облачный провайдер года в регионе EMEA — ИТ-сервисная компания Tieto.

Лучший партнер по обучению в регионе EMEA — тренинговая компания QA Ltd.

Компания ATEA победила в номинации Digital Workspace как по региону EMEA, так и в глобальном конкурсе.

Также российский ИТ-дистрибьютер Merlion получил награду в категории «Дистрибьютор развивающихся рынков» и по региону EMEA, и в глобальном конкурсе.

Hitachi Data Systems победила и в EMEA, и в глобальной номинации как инновационный OEM-партнер.

COMPAREX получил EMEA и глобальные награды за маркетинг, а также награду EMEA в номинации «Возрождение».

Победителем EMEA, получившим награду Enterprise Solution Provider, стал IPM, а лауреатом премии Innovation Award от VMware NSX® EMEA — компания Bechtle. За свою выдающуюся работу в качестве партнера по профессиональным услугам ITQ Consultancy B.V. получила награду ESP Partner Professional Services Program (PPSP).

SVA – System Vertrieb Alexander GmbH, ведущий системный интегратор в Германии, получил как EMEA, так и глобальные награды в одной из наших главных стратегических областей —Software-Defined Data Center. Компания также была признана лучшим партнером EMEA в категории поставщиков решений.

Техническая награда ISV EMEA досталась Redes System, а Hewlett Packard Enterprise (HPE) получила EMEA и глобальные награды в категории «Стратегический альянс».

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