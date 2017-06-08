Защищаемся от WannaCry с VMware NSX

June 8, 2017
Защищаемся от WannaCry с VMware NSX

Атака WannaCry, нацеленная на ОС Windows, поразила сотни тысяч компьютеров по всему миру. Это делает ее одной из самых масштабных вредоносных кампаний в истории.

Анджел Виллар Гареа (Ángel Villar Garea), системный инженер, VMware, демонстрирует, как VMware NSX помогает защитить инфраструктуру компании от WannaCry и других подобных атак.

 

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