Perché il digital workspace non è solo una questione di “gadget scintillanti”

Che cosa cattura l’attenzione nel digital workspace? Sicuramente i nuovi gadget hi tech e il nuovo modo di lavorare, che accrescono il morale dei dipendenti e aiutano ad attrarre e fidelizzare le proprie persone.

Molti aspetti positivi, dal video conferencing, alle soluzioni di social media enterprise e all’instant messaging possono incoraggiare la collaborazione tra i dipendenti e, di conseguenza, comportare dei miglioramenti nella produttività. Ma i vantaggi di un ambiente di lavoro digitale non si limitano a questo, come abbiamo scoperto nel nostro report State of Digital Workspace intervistando 1.200 responsabili aziendali e IT decision maker. Più della metà degli intervistati che hanno trasformato il proprio digital workspace hanno registrato dei miglioramenti nell’efficacia della forza lavoro mobile, nell’accesso degli utenti alle applicazioni mission-critical e nella loro soddisfazione rispetto all’IT.

Con una pianificazione accurata e una giusta considerazione delle persone, dei processi e delle tecnologie, il lavoro viene ampliamente ripagato!

Il rovescio della medaglia è che in molte aziende i cambiamenti vengono apportati solo per il gusto di farli. Il preconcetto di queste organizzazioni è: “Dato che tutti gli altri lo fanno, perché non farlo anche noi?”. Un approccio che, purtroppo, si rivelerà costoso nel lungo periodo, soprattutto perché rischia di precludere dei vantaggi di business consistenti legati a un digital workspace implementato correttamente.

Il cambiamento può tradursi in un percorso a ostacoli

Nella maggior parte dei programmi di cambiamento che coinvolgono la tecnologia il principale ostacolo è la sicurezza; questa considerazione vale anche per il digital workspace.

Il 43% delle aziende e dei responsabili IT in EMEA ha citato i problemi di sicurezza come la barriera maggiore. Sul fronte opposto però, quasi la metà dei decision maker ritiene che il digital workspace rappresenti un modo di affrontare la conformità e rischi di sicurezza, grazie all’utilizzo di strumenti e software per la gestione della sicurezza e della compliance dei dispositivi, dei luoghi di lavoro e delle identità.

Il secondo più grande ostacolo da affrontare sono le questioni legate al budget. Anche in questo caso, però, il 52% dei decision maker in EMEA ha notato un miglioramento nei costi dopo aver completato con successo un progetto di digital workspace. Il ritorno sugli investimenti (ROI) è stato guidato da una combinazione di fattori, tra i quali un rilascio più veloce delle applicazioni e una maggiore sicurezza dei desktop.

Le organizzazioni possono quindi investire in soluzioni che consentiranno loro di aumentare il ROI ma i vantaggi non si limitano a questo: il 51% delle aziende in EMEA che ha implementato con successo iniziative di digital workspace ha migliorato la capacità di incrementare rapidamente le entrante online, rispetto al 34% delle aziende che non ha avviato tali iniziative. Questo dimostra che le organizzazioni che investono nel digital workspace possono ottenere un vantaggio significativo sui propri concorrenti.

Per i responsabili IT e di business non sussistono quindi timori reali legati agli investimenti e alla sicurezza nell’implementare il digital workspace, perché proprio la sicurezza e i guadagni maggiori rappresentano i principali incentivi per avviare queste iniziative.

Da tutto questo possiamo dedurre che non si tratta solo dell’adozione di nuovi “gadget accattivanti” ma di ottenere dei vantaggi di business concreti; le aziende che non si attiveranno in questo contesto faranno molta più fatica a tenere il passo con la concorrenza.

